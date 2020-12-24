За год количество чрезвычайных ситуаций в России выросло на треть

Зато число погибших сократилось

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что в этом году число чрезвычайных ситуаций в стране увеличилось почти на 30%, но погибших и пострадавших стало значительно меньше.

"В этом году количество чрезвычайных ситуаций в нашей стране выросло на 29% по сравнению с прошлым годом. При этом нам удалось значительно сократить число пострадавших и погибших, увеличив количество спасенных", - цитирует министра ТАСС.

Зиничев добавил, что с пандемией изменения в статистике никак не связаны, просто "жизнь идет своим чередом". МЧС, продолжил руководитель ведомства, активно внедряет информационные технологии в предупреждение и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, что уже показывает позитивный результат. Так, в конце лета-начале осени удалось не допустить гибели людей в результате циклонов и тайфунов, действовавших на Дальнем Востоке.

"Минимизирован ущерб и суммы компенсационных выплат. До этого на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций ежегодно выделялось до 6-8 млрд рублей из федерального бюджета", - подчеркнул Зиничев.

Ранее стало известно, что в московском районе Давыдково может появиться станция, названная в честь спасателей МЧС. 22 декабря проект показали премьер-министру Михаилу Мишустину. Открыть станцию планируют уже в следующем году. Она войдет в состав Большой кольцевой линии на участке "Аминьевская" - "Кунцевская".

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