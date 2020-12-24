ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин решил выделить 300 миллиардов на поддержку промышленности

08:51
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Это поможет сократить падение производства

Меры государственной поддержки окажут положительное влияние на состояние российской промышленности в наступающем году, уверен Денис Мантуров. По данным главы Минпромторга, правительство выделит на эти цели более 300 миллиардов рублей.
В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты в России

"Нам удалось этот год заканчивать с небольшим, но плюсом. Меры, в том числе государственной поддержки, которые предусмотрены в бюджете следующего года, - это более 300 миллиардов рублей только на промышленность, гражданскую промышленность", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Министр отметил: основной прирост обеспечили такие отрасли, как фарминдустрия и связанные с ней сферы. На их долю пришлось более 30% роста. Вклад внесла и легкая промышленность, поскольку сюда входит, в частности, производство средств индивидуальной защиты, сказал Мантуров.

По данным Росстата, падение промпроизводства в России в ноябре замедлилось до 2,6% в годовом выражении - после 5,5% в октябре.  А Минэкономразвития прогнозирует сокращение промышленного производства в России в 2020 году на 4,1%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производство
Производство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.