Кабмин решил выделить 300 миллиардов на поддержку промышленности

Это поможет сократить падение производства

Меры государственной поддержки окажут положительное влияние на состояние российской промышленности в наступающем году, уверен Денис Мантуров. По данным главы Минпромторга, правительство выделит на эти цели более 300 миллиардов рублей.

"Нам удалось этот год заканчивать с небольшим, но плюсом. Меры, в том числе государственной поддержки, которые предусмотрены в бюджете следующего года, - это более 300 миллиардов рублей только на промышленность, гражданскую промышленность", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Министр отметил: основной прирост обеспечили такие отрасли, как фарминдустрия и связанные с ней сферы. На их долю пришлось более 30% роста. Вклад внесла и легкая промышленность, поскольку сюда входит, в частности, производство средств индивидуальной защиты, сказал Мантуров.

По данным Росстата, падение промпроизводства в России в ноябре замедлилось до 2,6% в годовом выражении - после 5,5% в октябре. А Минэкономразвития прогнозирует сокращение промышленного производства в России в 2020 году на 4,1%.

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