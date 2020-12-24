Защитника для актера нашел Никита Джигурда

Михаил Ефремов вновь уволил своего адвоката Андрея Алешкина, которого нанял Никита Джигурда для выступления в апелляционной инстанции. Это второй раз, когда актер отказывается от услуг данного юриста. В первый раз Ефремов отказался от его помощи еще в начале заседания, однако позднее все-таки заключил с адвокатом соглашение.

Алешкин заявил, что больше не представляет в суде сторону Ефремова. По словам адвоката, о прекращении сотрудничества его уведомили в Адвокатской палате Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

"Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила меня о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова", - сообщил Алешкин.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

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