В Госдуме предложили на время приостановить авиасообщение со всеми странами

Это связано с обнаружением в Великобритании нового штамма COVID-19

В связи с выявлением нового штамма коронавируса российским властям стоит рассмотреть возможность приостановки авиасообщения со всеми иностранными государствами. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев. На копию его письма на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина ссылается RT.

"В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказано в обращении парламентария.

В середине декабря министерство здравоохранения Великобритании сообщило об обнаружении в стране нового штамма COVID-19. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что этот тип вируса распространяется быстрее, чем обычный SARS-CoV-2. Как добавил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее.

Россия с 22 декабря ограничила авиасообщение с Великобританией. Вместе с тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Соединенном Королевстве.

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