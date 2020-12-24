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В Госдуме предложили на время приостановить авиасообщение со всеми странами

09:34
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Это связано с обнаружением в Великобритании нового штамма COVID-19

В связи с выявлением нового штамма коронавируса российским властям стоит рассмотреть возможность приостановки авиасообщения со всеми иностранными государствами. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев. На копию его письма на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина ссылается RT.

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"В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказано в обращении парламентария.

В середине декабря министерство здравоохранения Великобритании сообщило об обнаружении в стране нового штамма COVID-19. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что этот тип вируса распространяется быстрее, чем обычный SARS-CoV-2. Как добавил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее.

Россия с 22 декабря ограничила авиасообщение с Великобританией. Вместе с тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Соединенном Королевстве.

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