Раздать долги и купить подарки: россияне признались, на что потратят тринадцатую зарплату

Под Новый год многие компании выплачивают сотрудникам годовую премию

Выплата кредитов, отпуск и подарки для близких - вот основной список того, на что россияне намерены потратить тринадцатую зарплату, показал опрос сервиса SuperJob.

14% респондентов рассчитывают при помощи годовой премии расплатиться с кредитами и отдать долги. Чуть меньше – 13% опрошенных – хотят на эти деньги отправиться в отпуск, а 12% готовы потратить средства на новогодние подарки для родных и близких.

Каждый десятый опрошенный признался, что тринадцатая зарплата пойдет на окончание ремонта и покупку мебели, 9% респондентов хотят отложить премию про запас, а 6% - оплатить обучение.

Среди менее популярных вариантов – ремонт автомобиля, семейный праздник и покупка новых гаджетов, передает РИА Новости.

В опросе поучаствовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет из 361 населенного пункта страны.

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