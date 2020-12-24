Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 78,7 миллиона

Жертвами связанных с коронавирусом заболеваний стали 1,73 миллиона человек

Число заболевших коронавирусом в мире за минувшие сутки превысило 78,7 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 8:30 24 декабря по московскому времени количество заболевших COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 78 704 434. Умерли от связанных с коронавирусом заболеваний 1 730 663 пациента, выздоровели более 53 миллионов.

Лидируют по числу заразившихся с начала пандемии Соединенные Штаты. Здесь выявлено 18 458 373 случая COVID-19. В Индии за прошедшие сутки количество заболевших достигло 10 123 778. На третьем месте Бразилия с показателем в 7 365 517 заболевших.

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