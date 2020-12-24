В Италии родственники жертв коронавируса потребовали от властей 100 млн евро

Иск уже зарегистрировали в суде в Риме

Несколько сотен итальянцев, чьи родственники умерли от коронавируса, через суд потребовали от властей страны выплатить им 100 миллионов евро в качестве компенсации, сообщает агентство Reuters.

Иск, который зарегистрировали в суде в Риме, подали около 500 человек. Ответчиками выступают премьер-министр Италии Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

Авторами инициативы являются участники общественной организации Noi Denunceremo. Она была создана в апреле для отстаивания интересов граждан, умерших от COVID-19 в городе Бергамо, столице Ломбардии. Глава организации Лука Фуско заявил, что иск призван стать "рождественским подарком" для тех, кто "не сделал то, что требовалось".

Как указано в иске, во время первой вспышки коронавируса в Ломбардии в феврале 2020 года национальное правительство и местные власти не смогли оперативно отреагировать на угрозу и не предприняли мер, которые бы позволили избежать человеческих жертв и экономического ущерба. Также истцы обвиняют правительство в отсутствии планов по борьбе с пандемией. Уточняется, что в среднем каждый из истцов требует от ответчиков компенсации в размере 259 тысяч евро.

Минувшим летом представители Noi Denunceremo уже обращались в прокуратуру Бергамо. Тогда Конте был допрошен в качестве свидетеля, но уголовное расследование так и не началось. На прошлой неделе прокуроры допросили представителя Всемирной организации здравоохранения в Италии Франческо Замбона. Именно он был автором доклада ВОЗ о реакции Италии на пандемию.

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