В Госдуме подвели итоги работы за год

Какие вопросы были в центре внимания депутатов в уходящем году?

Госдума в четверг проводит последнее в этом году заседание и закрывает осеннюю сессию. Депутаты примут ряд важных законопроектов и подготовят задел на будущий год, рассмотрев несколько инициатив в первом чтении. По традиции, парламентарии подвели итоги работы. Все единодушны в главном - трудности заставили по-новому взглянуть на основные задачи.

Почти 1300 законопроектов, из которых более 500 стали законами. Таковы итоги работы Госдумы не только в осеннюю сессию, но в целом за год. Такие цифры озвучил спикер Вячеслав Володин.

Настройку законодательства в соответствии с Конституцией как итог осенней работы отмечают во всех фракциях. Депутаты подчеркивают — изменения назрели давно. За них проголосовали сами россияне. Пакет поправок настолько объемный, что затрагивает все сферы нашей жизни, а значит и существенную часть законодательной базы

"2020 год - особый для каждого из нас. Это год 75-летия Победы в ВОВ. Символично, что именно в этом году мы закрепили в Конституции норму о том, что РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Мы не допустим попыток переписать историю и приуменьшить вклад советского солдата в великую победу. Это очень важно", - заявил Володин.

Пандемия, напряженная работа — все эти слова звучат сегодня на Охотном ряду в контексте подведения итогов. В Госдуме, как и в других учреждениях, действует ряд ограничений: многие сотрудники - на удаленке. Собственно, такую форму для всей страны утвердили сами депутаты, приняв закон, регулирующий дистанционную работу. Нужно отметить, что треть народных избранников сами перенесли коронавирус. Владимир Жириновский уверен - нужно неукоснительно соблюдать все правила.

"Те, кто переболел, себя не заградили от болезни. Антитела уходят. За 2-3 месяца все антитела уходят, он второй раз болеет. Третий раз не слышал, чтобы кто-то заболел. Поэтому только прививка!" - сказал Жириновский.

В непростых условиях был принят главный финансовый документ на ближайшие три года. Бюджет дефицитный. Но при этом в нем сохранены все социальные обязательства, предусмотрена реализация национальных целей, увеличивается поддержка регионов. Еще один важный закон, принятый совсем недавно, устанавливает новую методику расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. В результате МРОТ вырастет на 5 с половиной процентов, а прожиточный минимум - на 3,7. В целом, за год реализовано очень много социальных инициатив.

В повестке весенней сессии - развитие сельских территорий, благоустройство городской среды, обновление городского пассажирского транспорта и строительство больниц. Все это планы уже на следующий год. И, конечно, выборы. В сентябре, в Единый день голосования, будет избираться Дума уже восьмого созыва. Законотворческие каникулы народные избранники используют для подготовки своих предвыборных программ.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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