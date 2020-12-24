Минобороны готовится развернуть два мобильных госпиталя в Крыму

Госпитали будут развернуты в Ялте и Симферополе

Жители регионов смогут записаться на прививку через Единый портал Госуслуг. Минцифры совместно с Минздравом должны обеспечить такую возможность до конца января. Вакцина продолжает поступать во все субъекты. А в Крыму по поручению президента Минобороны готовится развернуть два мобильных госпиталя.

Загрузка ящиков с медицинским имуществом, стремительный взлет. Ночной рейс Ростов-на-Дону - Симферополь организовали максимально быстро, передает "ТВ Центр".

Военные Южного округа отправили на полуостров три Ил-76. Времени на промедление нет: мобильные госпитали в Крыму должны быть развернуты в кратчайшие сроки.

"В связи с поручением Верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ медицинский отряд спецназначения Южного военного округа перебрасывает мобильный госпиталь в город Симферополь в целях оказания медицинской помощи пациентам в лечении новой коронавирусной инфекции", - сообщил начальник медицинского отряда специального назначения Южного военного округа Вадим Городилов.

В Крыму - рост числа заразившихся. В стационарах развернуты почти 4 тысячи коек, но темпы распространения заболевания здесь одни из самых высоких в России. За минувшие сутки - более 350 выявленных случаев. А на новогодние праздники на полуостров могут приехать до полумиллиона человек. Вопрос о необходимости помочь полуострову максимально подстраховаться с медицинской инфраструктурой был поднят на заседании Госсовета. Владимир Путин пообещал развернуть мобильные госпитали в Ялте и Симферополе.

И в Ялте, и в Симферополе мобильные госпитали будут оборудованы не хуже стационарных: аппаратами ИВЛ, рентген, УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Самих военных по всей стране теперь защищает вакцина. Масштабная иммунизация стартовала в конце ноября и охватывает все больше регионов. В части, дислоцированные на Северном Кавказе и в Закавказье, доставили уже вторую партию "Спутника V". Продолжается вакцинация врачей, учителей и соцработников. От прививки мало кто отказывается. Если только по медицинским показаниям.

Вакцина, конечно, не защитит на 100 процентов от встречи с вирусом, но точно предотвратит перетекание заболевания в острую фазу. Что это такое, житель Приморья Андрей Баранов знает очень хорошо. Он уже три недели - в госпитале Владивостока. Поступил с 80-процентным поражением легких.

"Многие считают, что ковида нет. Поверьте, он есть. Очень надо быть внимательным к своему здоровью. При малейших признаках усилить внимание за легкими, потому что легкие - это ужас, рассыпаются на глазах", - рассказал Андрей Баранов. Сейчас пациент готовится к выписке и встрече Нового Года дома.

Врачи - к усиленным дежурствам. Большинство медучреждений в праздники не закроются. В Москве горячая линия по КОВИД-19 так же будет работать в штатном режиме.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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