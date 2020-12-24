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Плюсы для покупателей и банков: как льготная ипотека изменила рынок жилья

11:57
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Спрос на покупку жилья растет

Рост цен на жильё может серьёзно умалить усилия властей в сфере повышения доступности льготной ипотеки. Об этом заявил накануне Владимир Путин на совместном заседании обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Программа с низкой ставкой в 6 с половиной процентов стартовала ещё в апреле. Однако рынок начал необоснованное повышение стоимости на недвижимость. Президент призвал своевременно реагировать.
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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, кажется, во все привычные отрасли. На стабилизацию экономики брошены все силы. Программа льготной ипотеки, которую в апреле предложил Владимир Путин, работает. Самым ходовым товаром уходящего года стала, как это ни парадоксально, недвижимость. К судьбоносному решению россиян подталкивает рекордно низкая ставка 6,5 процентов годовых - абсолютный исторический минимум для страны. Компромисс, как оказалось, выгоден всем сторонам сделки. Плюсы, очевидно, перевешивают все гипотетические минусы.

"Банки, в которых накопилось достаточно большое количество денег, и для которых деньги - это основной продукт, которые они дают взаймы. То есть, кредиты. Им выгодно давать ипотечные кредиты под нормальный процент и под очень хороший залог, потому что недвижимость - лучше залога не придумаешь. И для тех, кто берёт взаймы у банков на покупку квартиры, здесь выгода очевидна - люди улучшают свои жилищные условия или просто приобретают недвижимость", - рассказал урбанист Алексей Введенский.

Спрос на покупку жилья увеличился в том числе потому, что страшное слово "ипотека" перестало ассоциироваться с пожизненными дорогостоящими выплатами. В среднем, ежемесячный платёж за кредит снизился на 10% в сравнении с ситуацией прошлых лет. В столице на льготных условиях уже заключено свыше 43 тысяч кредитных договоров. Помимо очевидных плюсов для банков и покупателей, в выигрыше ещё и девелоперы. Необходимости замораживать проекты нет. Более того, застройщики, благодаря повышенной доступности жилья, сейчас обеспечены ресурсами для запуска новых. Ведь льготная ставка действует именно при покупке жилья на первичном рынке. В Москве с начала года введено почти 4 миллиона квадратных метров жилья, что уже превысило годовой план. Кризиса в строительной отрасли не намечается, что для государства в целом, и экономики в частности - хороший показатель.

"То, что она, безусловно, нужна во время кризиса – это, безусловно, так. Потому что строительная отрасль - это один из локомотивов экономики, в том числе и российской экономики. И ипотека - это стимулирование строительной отрасли, повышение спроса на услуги строительной отрасли, а значит и стимулирование экономики", - рассказал кандидат наук, директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев.

Подобная мера экономической поддержки доказала свою эффективность. Программу льготной ипотеки решено продлить ещё на 7 месяцев. Брать кредиты на покупку квартир по исторически низким ставкам россияне смогут до 1 июля. Накануне на заседании обновлённого Госсовета Владимир Путин подчеркнул: участники рынка должны своевременно реагировать на все колебания цен. Смысл пониженной ставки в 6,5% работает лишь в том случае, если цены на жильё не будут расти. В противном случае, значительная часть тех усилий, которых уже удалось добиться, сведётся к нулю.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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