Плюсы для покупателей и банков: как льготная ипотека изменила рынок жилья

Спрос на покупку жилья растет

Рост цен на жильё может серьёзно умалить усилия властей в сфере повышения доступности льготной ипотеки. Об этом заявил накануне Владимир Путин на совместном заседании обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Программа с низкой ставкой в 6 с половиной процентов стартовала ещё в апреле. Однако рынок начал необоснованное повышение стоимости на недвижимость. Президент призвал своевременно реагировать.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, кажется, во все привычные отрасли. На стабилизацию экономики брошены все силы. Программа льготной ипотеки, которую в апреле предложил Владимир Путин, работает. Самым ходовым товаром уходящего года стала, как это ни парадоксально, недвижимость. К судьбоносному решению россиян подталкивает рекордно низкая ставка 6,5 процентов годовых - абсолютный исторический минимум для страны. Компромисс, как оказалось, выгоден всем сторонам сделки. Плюсы, очевидно, перевешивают все гипотетические минусы.

"Банки, в которых накопилось достаточно большое количество денег, и для которых деньги - это основной продукт, которые они дают взаймы. То есть, кредиты. Им выгодно давать ипотечные кредиты под нормальный процент и под очень хороший залог, потому что недвижимость - лучше залога не придумаешь. И для тех, кто берёт взаймы у банков на покупку квартиры, здесь выгода очевидна - люди улучшают свои жилищные условия или просто приобретают недвижимость", - рассказал урбанист Алексей Введенский.

Спрос на покупку жилья увеличился в том числе потому, что страшное слово "ипотека" перестало ассоциироваться с пожизненными дорогостоящими выплатами. В среднем, ежемесячный платёж за кредит снизился на 10% в сравнении с ситуацией прошлых лет. В столице на льготных условиях уже заключено свыше 43 тысяч кредитных договоров. Помимо очевидных плюсов для банков и покупателей, в выигрыше ещё и девелоперы. Необходимости замораживать проекты нет. Более того, застройщики, благодаря повышенной доступности жилья, сейчас обеспечены ресурсами для запуска новых. Ведь льготная ставка действует именно при покупке жилья на первичном рынке. В Москве с начала года введено почти 4 миллиона квадратных метров жилья, что уже превысило годовой план. Кризиса в строительной отрасли не намечается, что для государства в целом, и экономики в частности - хороший показатель.

"То, что она, безусловно, нужна во время кризиса – это, безусловно, так. Потому что строительная отрасль - это один из локомотивов экономики, в том числе и российской экономики. И ипотека - это стимулирование строительной отрасли, повышение спроса на услуги строительной отрасли, а значит и стимулирование экономики", - рассказал кандидат наук, директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев.

Подобная мера экономической поддержки доказала свою эффективность. Программу льготной ипотеки решено продлить ещё на 7 месяцев. Брать кредиты на покупку квартир по исторически низким ставкам россияне смогут до 1 июля. Накануне на заседании обновлённого Госсовета Владимир Путин подчеркнул: участники рынка должны своевременно реагировать на все колебания цен. Смысл пониженной ставки в 6,5% работает лишь в том случае, если цены на жильё не будут расти. В противном случае, значительная часть тех усилий, которых уже удалось добиться, сведётся к нулю.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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