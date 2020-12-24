В Приморье врачи спасли раненого тигренка

Ему провели две операции

В Приморье спасли от гибели раненого амурского тигрёнка. Его обнаружили в лесу месяц назад с переломами лап. Позади две сложнейшие операции. Случай уникальный: специалистам удалось не просто предотвратить ампутацию, но и впервые в мире восстановить двигательную функцию повреждённых конечностей.

Четыре с половиной часа под наркозом. Жизнь этого полосатого пациента спасают ветеринары, хирурги, травматологи. Полугодовалый амурский тигренок попал на операционный стол с множественными ранениями и тяжелыми переломами передних лап, передает "ТВ Центр".

Уходящие в лес кровавые следы тигренка обнаружили пограничники. Сотрудники Охотнадзора оперативно выехали на место и нашли почти обездвиженного хищника. При этом установили и следы матери с другим тигренком. Серьезные травмы, по мнению специалистов, маленький хищник мог получить от клыков и когтей взрослого тигра. Дикую кошку сразу же доставили в центр реабилитации. Провели первичный осмотр. И начали готовить к операции.

"Между операциями тигренок вел себя вполне спокойно. У него отличный аппетит, что не может не радовать, он не отказывается от еды. Он набрал 10 кг веса", - рассказал директор центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных "Тигр" Виктор Кузьменко.

Хищник показывал ветеринарам, что готов бороться за жизнь. Чтобы сохранить передние лапы и избежать ампутации, хирурги провели протезирование металлическими спицами и пластинами. Так тигренок получил кличку Росомаха. И вот результат работы врачей: раны зажили, а на лапы животное может почти полностью опираться.

"Это еще тигренок, ему еще расти, и мы очень надеемся, что срощенные кости будут расти с той же скоростью, что и весь остальной организм, для того чтобы у него были одинаковые конечности, когда он станет взрослым", - говорит директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Теперь жизни маленького амурского тигра уже ничего не угрожает. Но сможет ли он вернуться обратно в тайгу, пока говорить рано. В скором времени Росомаха переедет в большой вольер, где специалисты будут приучать его вести себя, как в дикой природе. Главное, чтобы повреждённые лапы не подвели, и он смог самостоятельно охотиться.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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