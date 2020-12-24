В Китае ищут упавший метеорит

Он может весить порядка 10 тонн

В Китае развернулась необычная операция. Специалисты разыскивают упавший накануне метеорит, сообщает "ТВ Центр".

Местные жители успели заснять на видео редкое явление: на улице еще темно, а небо почти на полминуты озаряет яркая вспышка света. Гигантский шар пролетел над провинцией Цинхай в центральной части Китая.

Эксперты считают - болид мог быть радиусом до метра, а массой - около 10 тонн. Такие крупные объекты встречаются крайне редко - один большой метеорит приходится на миллиард мелких.

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