ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае ищут упавший метеорит

12:17
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Он может весить порядка 10 тонн

В Китае развернулась необычная операция. Специалисты разыскивают упавший накануне метеорит, сообщает "ТВ Центр".
Появилось видео падения метеорита в Ливане

Местные жители успели заснять на видео редкое явление: на улице еще темно, а небо почти на полминуты озаряет яркая вспышка света. Гигантский шар пролетел над провинцией Цинхай в центральной части Китая.

Эксперты считают - болид мог быть радиусом до метра, а массой - около 10 тонн. Такие крупные объекты встречаются крайне редко - один большой метеорит приходится на миллиард мелких.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Падение метеорита
Падение метеорита
Падение метеорита
Падение метеорита
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.