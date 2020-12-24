Собянин предложил москвичам поздравить друзей виртуальной открыткой

Их опубликуют на сайте мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим 2021 годом. По его словам, пускай уходящий год и стал для многих серьезным испытанием, запомнить из него лучше только хорошее.

"2020 год принес серьезные испытания, нам удалось немало сделать и для развития Москвы. Надеюсь, что в уходящем году нашлось место для приятных событий и в Вашей личной жизни. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия в наступающем 2021 году! С Новым годом", - написал Собянин в своем личном блоге.

Глава Москвы предложил горожанам поздравить родных и друзей с Новым годом при помощи открыток, которые можно подписать при помощи соцсетей. Собянин пообещал, что открытки будут опубликованы на его сайте.

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