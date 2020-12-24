Горячая линия по коронавирусу продолжит работать в праздники

С ее помощью можно заказать бесплатную доставку продуктов на дом

В новогодние праздники горячая линия по коронавирусу, а также кол-центр для доноров плазмы, продолжат работать в прежнем режиме, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это же касается и горячей линии "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха.

"Как и сейчас, звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00. Представители старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями будут обеспечены всем необходимым, чтобы их пребывание дома было максимально комфортным и безопасным. Не будут останавливать свою работу кол-центр для доноров плазмы с антителами к COVID-19 и горячая линия для горожан с нарушениями слуха", - приводит слова Раковой официальный сайт столичной мэрии.

Горячую линию по COVID-19 запустили в марте 2020 года. За период с 23 марта по 26 июня на нее поступило 1 295 890 звонков, всего было оформлено 512 709 социальных услуг. Прием заявок возобновился в конце сентября. Горожане, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, имеют возможность заказать бесплатную доставку продуктов, льготных лекарств, товаров первой необходимости и кормов для животных. Также организована доставка дров в загородные жилые дома.

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