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Главы разработавших вакцину от COVID-19 компаний попали в список миллиардеров

10:09
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Имена 50 новых богачей опубликовал Forbes

Список 50 новых миллиардеров опубликовал журнал Forbes. В их числе - главы фармацевтических компаний BioNTech и Moderna, которые заработали свое состояние за время пандемии коронавируса.
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Самыми видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса, отмечает издание. Одна из вакцин разработана американской компанией Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech. Вторая создана в лабораториях базирующейся в штате Массачусетс компании Moderna.

Отношение к сфере здравоохранения имеют все полсотни попавших в список Forbes. Как отмечает издание, пандемия коронавируса привела к тому, что состояние глав многих фармацевтических компаний – а также инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения - значительно выросло. В первую очередь речь идет о предприятиях, занимающихся разработкой вакцин, препаратов и медицинского оборудования.

По итогам года, состояние сооснователя BioNTech, немца турецкого происхождения Угура Шахина оценивается в 4,2 миллиарда долларов. Глава компании Moderna, француз Стефан Бансель, располагает капиталом в 4,1 миллиард долларов. Американские инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер, вложившиеся в свое время в развитие Moderna, увеличили состояние до двух и полутора миллиардов долларов соответственно.

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