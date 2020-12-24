Главы разработавших вакцину от COVID-19 компаний попали в список миллиардеров

Имена 50 новых богачей опубликовал Forbes

Список 50 новых миллиардеров опубликовал журнал Forbes. В их числе - главы фармацевтических компаний BioNTech и Moderna, которые заработали свое состояние за время пандемии коронавируса.

Самыми видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса, отмечает издание. Одна из вакцин разработана американской компанией Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech. Вторая создана в лабораториях базирующейся в штате Массачусетс компании Moderna.

Отношение к сфере здравоохранения имеют все полсотни попавших в список Forbes. Как отмечает издание, пандемия коронавируса привела к тому, что состояние глав многих фармацевтических компаний – а также инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения - значительно выросло. В первую очередь речь идет о предприятиях, занимающихся разработкой вакцин, препаратов и медицинского оборудования.

По итогам года, состояние сооснователя BioNTech, немца турецкого происхождения Угура Шахина оценивается в 4,2 миллиарда долларов. Глава компании Moderna, француз Стефан Бансель, располагает капиталом в 4,1 миллиард долларов. Американские инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер, вложившиеся в свое время в развитие Moderna, увеличили состояние до двух и полутора миллиардов долларов соответственно.

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