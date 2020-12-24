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Ученый допустил появление более опасных штаммов коронавируса

10:38
  • четверг
  • 24 декабря 2020

И может, он станет менее опасным

В дальнейшем мутации коронавирусной инфекции действительно могут стать еще опаснее для людей, но пока подобных штаммов обнаружить не удалось, заявил заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

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"На данной ранней стадии том смысле, что вирус не инфицировал еще все человечество, ему достаточно важно, то есть основной естественный отбор, который действует, чтобы возникали новые варианты, которые увеличивают его способность передаваться", - объяснил Базыкин.

При этом исследователи не должны исключать вероятность появления новых мутаций COVID-19, которые усугубят тяжесть заболевания, передает РИА Новости. Эксперт отметил, что с течением времени опасность коронавируса может как увеличиться, так и уменьшиться. Базыкин привел в пример риновирусы, которые на протяжении тысячелетий оставались достаточно безопасными. Также профессор напомнил и про черную оспу, которая всегда была смертельно опасной.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 78,7 миллиона человек, 1,73 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,91 миллиона заболевших, более 51 тысячи пациентов скончались.

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