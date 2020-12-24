Больше половины обманутых телефонными мошенниками сами переводят им средства

Но только 5% жертв обращаются в полицию

Согласно результатам исследования компании IDF Eurasia, 58% обманутых телефонными мошенниками россиян самостоятельно переводили денежные средства злоумышленникам. При этом большинство жертв (42%) осуществляли перевод на сумму 10-15 тысяч рублей, передает ТАСС.

Как уточняется в итогах исследования, только 5% жертв мошенников обращались в правоохранительные органы. Всего же с телефонными махинациями сталкивались, не теряя при этом деньги, 22% россиян. 16% сталкивались и теряли. Еще 26% респондентов заявили, что у них не было подобного опыта, зато он есть у их родственников и знакомых.

Среди тех, кто лишился денег, сумму до 5 тысяч рублей потеряли 16% респондентов, 5-10 тысяч рублей - 24%, 10-15 тысяч - 42%, более 15 тысяч рублей - 18%. Еще 42% опрошенных из числа жертв мошенников передавали им личные данные (информацию по банковским картам или коды из СМС).

В конце октября Центробанк сообщил, что во время пандемии коронавирусной инфекции количество мошеннических звонков увеличилось на 200%. Только за январь - июнь 2020 года было совершено более 360 тысяч несанкционированных операций. Объем похищенных средств составил порядка 4 миллиардов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"