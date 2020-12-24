В России установлен новый суточный максимум по заболевшим коронавирусом

Скончались 635 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 29935 случаев заражения коронавирусом. Это максимум за все время пандемии. Общее число инфицированных достигло 2963688.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 8203 человека. В Подмосковье выявлено еще 1538 случаев.

Выздоровели за сутки 26890 человек, в том числе в Москве - 5508. Скончались 635 заболевших, из них в столице - 76.

Всего с начала пандемии выздоровели 2370857 человек. Скончались 53096 заболевших.

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