В МЧС попросили россиян дать спасателям отдохнуть в новогодние праздники

А всего-то надо принимать трезвые и обдуманные решения

Россиян просят позаботиться о собственной безопасности во время празднования Нового года. Если граждане не допустят возникновения чрезвычайных ситуаций, то и спасатели смогут отдохнуть в эти дни.

"Я хочу обратиться с просьбой. Я знаю, она невыполнима. Но не могу с ней не выступить. Пожалуйста, уважаемые россияне, сделайте МЧС России на новогодние праздники безработными", - сказал первый замглавы российского тревожного ведомства Александр Чуприян.

По словам Чуприяна, чтобы снизить количество происшествий, надо просто принимать трезвые и обдуманные решения. Замглавы МЧС отметил, что в новогодние праздники спасателям чаще всего приходится работать на пожарах.

27 декабря МЧС России отметит 30-летие ведомства. Как сообщил глава министерства Евгений Зиничев, за это время удалось спасти свыше 2,5 миллионов человек, передает ТАСС.

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