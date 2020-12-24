Роскачество нашло дрожжи и консерванты в черной икре

Всего изучили 16 торговых марок - нарушений не было лишь у одной

Эксперты Роскачества совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством провели исследование черной икры 14 торговых марок российского производства и по одной из Белоруссии и Армении - в итоге замечаний не было лишь по одному образцу, сообщает РИА "Новости".

В трех образцах выявили превышения общей микробной обсемененности и дрожжи, в пяти - консервант тетраборат натрия. В маркировке девяти марок не были указаны сорбиновая или бензойная кислоты. Кроме того, в одном образце нашли краситель "бриллиантовый зеленый", еще в одном икра была изготовлена по утратившим силу госстандартам.

Вместе с тем только у трех торговых марок обнаружились антибиотики в количестве, не превышающем предельно допустимого уровня. Вместе с тем зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным у пяти образцов.

"Обнаружены различия в видах заявленного осетра. Осетровых рыб 19 видов - некоторые из них более ценные, другие - относительно дешевые. Поэтому по законодательству в маркировке икры указывается зоологический вид рыбы - не просто "осетровая икра", а какого именно осетра: русского, сибирского, стерляди и другие", - объяснили в Роскачестве.

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам правила хранения салатов. Так, блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, а также салаты с мясом, птицей и копченостями могут безопасно храниться 18 часов, а после заправки - лишь 12. Держать их в холодильнике необходимо при температуре от двух до шести градусов.

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