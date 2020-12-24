Москвичей ждет самая холодная ночь декабря

В столицу придут январские морозы

После снегопадов, которые принесет с собой циклон "Грета", в Москву придут настоящие январские морозы, а столбики термометров опустятся до -15 градусов, заявил метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, похолодание начнется уже со следующей недели.

"После снежной атаки циклона "Греты", к понедельнику инициативу в атмосфере большей части средней полосы России постепенно перехватит обширный антициклон, благодаря чему облака рассеются, и в условиях малооблачной погоды и радиационного выхолаживания приземного воздуха, впервые в сезоне ударят январские морозы. Так, например, в Москве к утру 28 декабря температура понизится до минус 12 - минус 15, в Подмосковье до минус 12 - минус 17, что соответствует климатической норме середины зимы. И это будет самая студеная ночь в текущем декабре", - сказал синоптик.

Согласно прогнозу, холодной выдастся ночь и с понедельника на вторник, а затем очаг высокого атмосферного давления начнет постепенно уступать свои позиции циклону с запада, и в столицу вновь вернутся снеговые тучи, передает РИА Новости. Вместе с этим столбики термометров устремятся к нулевой отметке, добавил Тишковец.

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