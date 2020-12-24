Названа причина ДТП с десятком пострадавших в Екатеринбурге

Прокуратура уточнила число раненых

Водитель служебного автобуса, устроивший ДТП в Екатеринбурге, отвлекся во время движения. По предварительным данным, это и стало причиной аварии, в результате которой пострадали люди.

"Грузовик в связи с поломкой стоял на обочине дороги. Автобус двигался в попутном направлении. По предварительной информации, водитель отвлекся и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком", - говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в аварии служебного автобуса пострадали 12 человек. В прокуратуре уточнили, что раненых десять. По фоакту ДТП идет доследственная проверка, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"