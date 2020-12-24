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Арзамасова после свадьбы с Авербухом трогательно обратилась к поклонникам

11:39
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Она поблагодарила их за поддержку

Лиза Арзамасова поблагодарила поклонников за теплые поздравления в честь ее свадьбы с фигуристом Ильей Авербухом. Фигурист и актриса узаконили свои отношения 20 декабря.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились

Свадьба 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха стала одним из самых неожиданных событий 2020 года. Об отношениях актрисы и фигуриста стало известно за несколько месяцев до бракосочетания.

"У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих "как надо и как не надо", - написала девушка в Сети.

Она отметила, что при прочтении комментариев их с мужем переполняют радостные эмоции - не все способны так тепло относиться к незнакомым людям. Однако поздравили молодоженов не только фанаты – семейного счастья пожелали и друзья пары, среди которых Мирослава Карпович, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и другие.

Арзамасова добавила, что с нетерпением ждет возможности лично встретиться с поклонниками на концерте или в театре и отблагодарить их за доброту. "Я узнаю вас среди прочих за секунду: по свету в глазах, по улыбкам, по доброй энергетике, по первому доброму слову", - заявила актриса.

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