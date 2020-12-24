В больнице скончалась девушка, в которую стреляли на юго-западе Москвы

Нападавшего разыскивает полиция

Вечером в среду, 23 декабря, на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в девушку 1990 года рождения. Как сообщили днем в четверг источники ТАСС и РИА "Новости", пострадавшая скончалась в больнице.

Согласно имеющимся на данный момент данным, девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями лица. Домой она возвращалась вместе с подругами. Стрелявший скрылся с места преступления. Возбуждено дело по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия. Нападавшего разыскивают.

Как сообщает РЕН ТВ, погибшую звали Наталья, а напал на нее "отвергнутый возлюбленный", до этого почти месяц карауливший девушку у подъезда. Также отмечается, что Наталья руководила танцевальной школой, была ведущим преподавателем по Strip/plastic, Go-Go dance, Latino Solo/Latino Mix, спортивным бальным танцам, стрейтчингу и современным танцам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"