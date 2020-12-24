Автовладельцев в Подмосковье призвали пересесть на общественный транспорт

Особенно это относится к тем, кто не сменил летнюю резину

Минтранс Московской области предупредил автомобилистов о неблагоприятной ситуации, которая сложится на дорогах региона из-за погодных условий. Автовладельцев призвали к осторожности – и посоветовали на время пересесть на общественный транспорт.

Погода ухудшится из-за североатлантического циклона "Грета". В области ожидается метель и обильный снегопад.

"Учитывая прогнозируемый снегопад и предновогоднюю пору, на дорогах региона ожидается ухудшение дорожной ситуации. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что особенно опасно выезжать тем, кто не сменил летнюю резину.

Внимательными надо быть не только водителям, но и пешеходам. Переходить дорогу только в зонах пешеходных переходов, транспорт ожидать на остановках – и обязательно надеть светоотражающие элементы.

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