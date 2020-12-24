Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики

Базу законсервировали после распада СССР

Входящий в "Ростех" ЦНИИточмаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) вновь наладил работу спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики, пустынь и других экстремальных условиях, которая была закрыта после распада СССР. Об этом пишет РИА "Новости".

Как отметили в пресс-службе предприятия, на полигоне ЦНИИточмаш завершили аттестацию камер лабораторного корпуса для испытаний стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения в экстремальных температурах от минус 60 до плюс 60 градусов и затрудненных условиях.

В начале 1990-х годов базу законсервировали, так как ее финансирование прекратилось. Лаборатория быстро пришла в негодность, оборудование устарело. По словам одного из руководителей ЦНИИточмаш Сергея Карасева, утерянную уникальную технологию тестирования удалось восстановить.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что государственный оборонный заказ в 2020 году выполнен почти на 100%, а перевооружение российской армии и флота позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95%. Как подчеркнул глава Минобороны, реализация всех заключенных контрактов обеспечила поставку более 250 тысяч единиц вооружения и средств поражения к ним.

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