Родилась с патологией: танцующий миллионер впервые показал новорожденную дочь

В скором времени малышку ждет операция

Джанлука Вакки, которого пользователи Сети прозвали танцующим миллионером, впервые показал фотографию своей новорожденной дочери. Малышка родилась с серьезной патологией.

Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека назвали дочь Блу Иерусалим. Родители решили сразу не показать снимки дочери, и теперь стало известно, почему – ребенок родился с патологией лица, которая называется волчьей пастью.

"С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалим. Мы счастливы, что вы наконец можете увидеть ее. Блу родилась с волчьей пастью. Наши сердце и душа сразу были с нашей дочкой, но еще с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700", - написал миллионер в соцсети.

Он рассказал, что уже нашел врачей, которые в скором времени смогут провести операцию и исправить внешность девочки. Также Вакки добавил, что далеко не все семьи могут финансово позволить себе оплатить подобные операции и подарить своим детям нормальную жизнь. Миллионер признался, что решил поддерживать благотворительные фонды, которые помогают новорожденным малышам.

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