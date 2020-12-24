Родилась с патологией: танцующий миллионер впервые показал новорожденную дочь

В скором времени малышку ждет операция
Джанлука Вакки, которого пользователи Сети прозвали танцующим миллионером, впервые показал фотографию своей новорожденной дочери. Малышка родилась с серьезной патологией.
Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека назвали дочь Блу Иерусалим. Родители решили сразу не показать снимки дочери, и теперь стало известно, почему – ребенок родился с патологией лица, которая называется волчьей пастью.
"С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалим. Мы счастливы, что вы наконец можете увидеть ее. Блу родилась с волчьей пастью. Наши сердце и душа сразу были с нашей дочкой, но еще с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700", - написал миллионер в соцсети.
Он рассказал, что уже нашел врачей, которые в скором времени смогут провести операцию и исправить внешность девочки. Также Вакки добавил, что далеко не все семьи могут финансово позволить себе оплатить подобные операции и подарить своим детям нормальную жизнь. Миллионер признался, что решил поддерживать благотворительные фонды, которые помогают новорожденным малышам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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