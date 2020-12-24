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Матвиенко назвала неприемлемым жесткое регулирование цен на продукты

12:25
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Но уточнила, что влиять через экономические рычаги нужно

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости в жестком административном регулировании цен на продовольствие. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии 2020 года, передает ТАСС.

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"Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен на продукты, мы все-таки живем в рыночной экономике, мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее”, - подчеркнула спикер Совфеда.

Она при этом добавила, что "определенное государственное регулирование должно быть через экономические рычаги".

Днем ранее Государственная дума приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость. Как пояснил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, прежде, если такие продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый закон снимает ограничение в 30%, так что правительство сможет вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое время.

До этого на рост цен обратил внимание президент России Владимир Путин. По словам главы государства, вопрос необходимо решать незамедлительно, так как из-за удорожания базовых продуктов у граждан может не хватить денег на покупку еды.

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