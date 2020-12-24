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Путин поздравил Алиева с днем рождения

12:11
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Президент выразил надежду на взаимовыгодное развитие российско-азербайджанских отношений

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого поздравил того с днем рождения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Путин выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное развитие российско-азербайджанских связей на всех направлениях.

24 декабря Алиеву исполнилось 59 лет. Свой пост он занимает с 2003 года, весной 2018-го в четвертый раз победил на президентских выборах.

В середине декабря парламент Азербайджана отменил в стране военное положение, введенное ранее из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Прежде лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий. В регион были отправлены российские миротворческие силы.

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