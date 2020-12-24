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Российский фрегат с "Калибрами" вошел в Средиземное море

12:23
  • четверг
  • 24 декабря 2020

"Адмирал Григорович" сменил на дежурстве "Адмирала Эссена"

Российский фрегат "Адмирал Григорович" вошел в акваторию Средиземного моря. Фотографии оснащенного крылатыми ракетами "Калибр" корабля, проходящего пролив Босфор, публикуют стамбульские сайты. Фрегат сопровождают противоминный корабль "Иван Голубец" и спасательный буксир СБ-739.
Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Средиземное море

Корабль сменит в Средиземном море фрегат "Адмирал Эссен", который выполняет задачи в этом районе с октября 2020 года, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

На днях к постоянному соединению ВМФ России в Средиземном море присоединился и большой десантный корабль "Новочеркасск". Турецкие СМИ утверждают, что БДК идет в сирийский порт Тартус,       где расположена база материально-технического обеспечения российского флота.

Современный российский фрегат "Адмирал Григорович" уже наносил удары "Калибрами" по боевикам в Сирии. Как отмечают в штабе флота, корабль регулярно выполняет задачи в составе российской эскадры в Средиземном море.

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