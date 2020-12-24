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Депутат МГД Шарапова: новый "КТ-калькулятор" позволит оказывать помощь быстрее

12:36
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Он работает на основе нейронных сетей

Появившийся в Москве КТ-калькулятор даст возможность быстрее помогать пациентам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

Она рассказала, что КТ-калькулятор встроен в московскую систему ЕМИАС, а доступ к нему имеют не только московские врачи, но и специалисты из регионов. Калькулятор – это нейронная сеть для оценки степени поражения легких.

"Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов сразу же сопоставляют с результатами КТ этих же пациентов. Нейронная сеть помогает врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии - и, соответственно, определиться с тактикой лечения", - объяснила Шарапова.

В случае тяжелой ситуации больного госпитализируют и немедленно начнут лечение.

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