Санду вступила в должность президента Молдавии

Церемонию инаугурации назвали самой дорогой в истории страны

Церемония инаугурации президента прошла в Молдавии. В должность главы государства официально вступила победившая на выборах Майя Санду.

"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека…", - произнесла присягу Санду.

На торжественной церемонии инаугурации присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного суда и иностранные дипломаты, передает ТАСС. Игорь Додон – теперь уже бывший президент Молдавии – мероприятие проигнорировал.

Наблюдатели назвали церемонию инаугурации Майи Санду самой дорогой в истории страны. На ее проведение из бюджета было выделено 110 тысяч леев – это примерно полмиллиона рублей. Инаугурация экс-президента Игоря Додона обошлась молдавским налогоплательщикам в два раза дешевле.

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