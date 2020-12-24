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Московские власти установили сроки зимних школьных каникул

12:51
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Раньше 31 декабря они не начнутся

Столичные власти определили сроки зимних каникул в школах Москвы. В департаменте образования подчеркнули, что это рекомендуемые даты, точнее продолжительность отдыха определят в самих учебных заведениях.
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"В образовательных организациях, работающих по традиционному и по модульному режиму обучения, зимние каникулы могут начинаться не ранее 31 декабря 2020 года и заканчиваться не позднее 10 января 2021 года", - сообщили в пресс-службе департамента.

В столичной администрации пояснили, что даты начала и окончания каникул каждая школа назначит самостоятельно, при участии управляющего совета образовательного учреждения. При этом учебное заведение несет ответственность за качество образования и его соответствие федеральным стандартам, напомнили в департаменте.

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