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Матвиенко рассказала о работе Совфеда в 2020 году

14:50
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Год был напряженным

В Совете Федерации в четверг подводят итоги. Как заявила спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко, год стал самым напряжённым, но трудности удалось преодолеть.
В Госдуме подвели итоги работы за год

Всего было проведено 15 слушаний, более 100 круглых столов и рассмотрено свыше 540 законов. Важнейшими из них, по мнению Матвиенко, являются инициативы о правовом регулировании дистанционной работы и о повышении налоговой ставки на заработок свыше пяти миллионов в год. Вырученные средства пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. Но наиболее значимым для развития страны стал целый ряд законов, направленных на реализацию поправок в Конституцию, передает "ТВ Центр".

"Они, безусловно, делают нашу государственно-политическую систему более сбалансированной, устойчивой, эффективной в нынешних условиях, когда мир, грубо говоря, трясёт, повышение качества государственного управления становится решающим фактором жизнеспособности страны, её развития", - сказала Матвиенко.

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