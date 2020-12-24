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Финалисты "Лидеров России" провели онлайн-встречу с детьми из онкоцентров

15:01
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Встречи организовали в рамках проекта "Делай чудо"

Музыкальные номера, интерактивы и профессиональные напутствия. Победители и финалисты конкурса "Лидеры России" провели в четверг онлайн-встречу с детьми, которые находятся в онкологических центрах страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На связь с федеральными округами выходили поочерёдно в течение трёх часов. Каждое включение - это образовательное занятие и, конечно, развлекательный блок. Встречи организовали в рамках проекта Клуба "Эльбрус" - "Делай чудо", который призван оказать поддержку онкобольным детям.

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