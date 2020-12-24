Собянин исполнил желание мальчика, мечтавшего стать сотрудником зоопарка

Шар с такой просьбой с "Ёлки желаний" снял мэр Москвы

Под Новый год мечты сбываются. В четверг в Московском зоопарке организовали специальную экскурсию для пятилетнего Паши, который очень хотел там оказаться и даже побыть сотрудником. Всё это ребёнок загадал на благотворительной акции. Несколько дней назад шар с такой просьбой с "Ёлки желаний" снял мэр Москвы Сергей Собянин. И вот мечта стала реальностью.

9 утра, а Паша Лопусев уже весь в делах. В кабинете директора Московского зоопарка.

- Дальше ты пойдешь на работу. У тебя сегодня полноценный рабочий день.

- Что? Я не хочу.

- Все так говорят. Но все, уже поздно. Ты уже пришел на работу, все птицы уже тебя ждут, уже все подготовились.

Теперь Паша знает, что мечты нужно загадывать аккуратно, ведь они сбываются. О желании мальчика побывать в зоопарке не обычным гостем, а работником, узнал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках акции "Елка желаний".

"Мечтаю побыть в роли сотрудника зоопарка. Запросто. Паша Лопусев, 5 лет. Вообще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке точно может побывать", - рассказал Собянин.

После инструктажа по технике безопасности - первая точка экскурсии, Дом птиц. Жизнерадостные пингвины тут же приковали взгляд мальчика. И, кажется, он уже и забыл, что хотел быть сотрудником зоопарка. Сергей Собянин оказался прав. Гораздо интересней оказалось посмотреть, как работают другие. Тем более, что вокруг так много интересных птиц. Например, кафрские вороны. Не каждому удается увидеть, как их кормят и тренируют.

"Зоопарк мы посещаем практически с самого его рождения, животные - его любимая тема, он коллекционирует фигурки животных, и при посещении зоопарка он часто спрашивал про сотрудников - как они работают, как они кормят, как это всё организовано. Сейчас у него в фаворитах медведи, он посмотрел мультфильм "Братец медвежонок" и тема медведей его очень зацепила, играет с фигурками медведей", - рассказала мама Паши Ольга Лопусева.

Сотрудники зоопарка об этом узнали заранее и подготовили для мальчика встречу с пандами Жуи и Диндин. Эта парочка как раз неспешно доедала свой завтрак. Хоть они и хищники, но питаются в основном бамбуком.

Паше сегодня повезло, и он стал свидетелем того, как пандам готовят лакомство. В день они съедают вдобавок к бамбуку еще по одному кексу. По специальному рецепту - от китайских коллег.

"Здесь молотое зерно кукурузы, мы сами измельчаем, соя - главное, чтобы это не была мука, именно раздробленное. И последнее - рис. Всё это перемешиваем. Здесь сахар, соль и кальций. Добавляем яйца и любое нерафинированное масло", - говорит сотрудник зоопарка Светлана Спешилова.

Все перемешивают и убирают в пароварку на 4 часа. Теперь, зная этот кулинарный секрет, Паша всегда сможет найти общий язык с любой пандой.

Екатерина Гоголева, Полина Кастрицкая, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"