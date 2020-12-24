Где в Москве искать работу во время пандемии

Столичные центры занятости помогают найти работу горожанам

Москва помогает найти работу своим жителям. Из-за пандемии источник дохода потеряли тысячи горожан. Но благодаря поддержке столицы, уровень безработицы в городе сейчас снизился на 40%. Центры занятости увеличили количество вакансий в самых разных областях, подход - адресный, особое внимание к самым уязвимым категориям москвичей.

В конце этого сложного года карьера Марины только начинается. Большой ювелирный салон, стабильная зарплата. Но 4 месяца назад все было иначе. Как и многие представители сферы торговли, она потеряла работу во время пандемии.

"Непростая ситуация была, я в общем-то отчаялась уже в поисках, размещала свои резюме, и вот чисто по рекомендации знакомых обратилась в Центр "Моя карьера", - рассказала Марина.

Столичные центры занятости сегодня востребованы как никогда. С начала года они трудоустроили 160 тысяч человек, а к концу 2020-го ситуация с безработицей, возникшей из-за пандемии, постепенно стабилизировалась. Сергей тоже "пострадал" в этот непростой период. Пока он готовился к защите диплома, все крупные фирмы стремительно "замораживали" вакансии его профиля и найти работу начинающему специалисту было трудно. За помощью он обратился в службу занятости.

"Предложили много разных вариантов. Была довольно-таки плотная индивидуальная работа, то есть меня не теряли из виду. Каждый раз созванивались, предлагали различные вакансии", - рассказал Сергей.

Рынок труда в этом году очень изменился. Появилось много вакансий в сфере IT, транспорта и логистики. Более 4 тысяч кандидатов получили работу системного администратора и аналитика в области информатики. Около 20 процентов соискателей трудоустроили в торговлю. Это чаще всего онлайн продажи, которые активно развиваются. Ограничения из-за пандемии, конечно, коснулись и сферы услуг, но спрос на них по-прежнему очень высок. Стилисты, косметологи и повара - 35% этих соискателей уже нашли себе новую работу. А вот индустрия строительства и ЖКХ в столице после пандемии испытывает настоящий кадровый "голод".

"Нужны слесаря, сантехники, крановщики, сварщики. При этом заработная плата значительно выше доковидного периода. Хороший сварщик сейчас стоит на рынке 80-120 тысяч рублей. Крановщик - 150 тысяч рублей. То есть рынок Москвы действительно испытывает дефицит рабочих профессий. IT-сфера очень активно развивается. У нас порядка 44-х тысяч вакансий для этой сферы", - сообщил директор Центра занятости населения Москвы Роман Шкут.

Чтобы желания соискателей совпадали с возможностями рынка труда, московские рекрутеры даже предоставили работодателям площадки для поиска сотрудников, где собеседования проходят каждую неделю. В конце встречи довольны все: и те, кто ищет работу и те, кому так нужны сотрудники. Но главное - пик кризиса пройден. Если к началу осени процент безработных в столице составлял 3 процента, то сейчас он уменьшился вдвое. А всем, кто до сих пор находится в поиске, специалисты советуют обращаться в центры "Моя карьера" и "Моя работа".

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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