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Убийство женщины на Профсоюзной улице попало на видео

15:17
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Преступление было совершено 23 декабря

В Москве разыскивают убийцу женщины, которая была застрелена накануне поздно вечером на Профсоюзной улице во дворе одного из домов. Момент преступления попал на камеры наблюдения.

На кадрах видно, что женщина с подругами подходят к подъезду, в этот момент к ним подбегает неизвестный в маске, несколько раз стреляет, после чего скрывается.

С ранением головы девушку доставили в реанимацию, но спасти её врачи не смогли. В соцсетях пишут, что убитая 30-летняя Наталья была кандидатом в мастера спорта по бальным танцам. Побеждала в десятках соревнований, выигрывала Кубок России. В последнее время учила танцам детей и взрослых, а также готовила номера для московских флешмобов, передает "ТВ Центр". Подруги не исключают, что убийца - близкий друг погибшей.

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