Муж и жена из Калининграда получили сроки по статье о госизмене

Следствие считает, что женщина передала Латвии данные о сотруднике ФСБ

Калининградский областной суд вынес приговор по делу о госизмене, подозреваемыми по которому проходили местные жители Антонина Зимина и ее супруг Константин Антонц. Об этом сообщает ТАСС.

"Признали виновными и назначили Антонине 13 лет колонии общего режима, а Константин приговорен к 12 годам колонии строгого режима", - передает агентство со ссылкой на слова отца подсудимой. Он добавил, что осужденные будут обжаловать вынесенное решение.

Прокуратура запрашивала для Зиминой 14 лет колонии общего режима, для Антонца - 13 лет строгого режима. Супруги вину не признали.

Следствие считает, что Зимина раскрыла спецслужбам Латвии информацию о сотруднике ФСБ. Уточняется, что тот был гостем у женщины на свадьбе в 2015 году. По версии правоохранительных органов, подсудимая по интернету отправила в Латвию фотографию сотрудника Федеральной службы безопасности.

Зимина была директором Балтийского центра диалога культур, там же был трудоустроен ее муж. Затем она перешла на позицию внештатного эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

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