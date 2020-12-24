Власти назвали разлив дизельного топлива в Норильске крупнейшим в мире

Ущерб экологии оценили примерно в 148 миллиардов рублей

В ходе пресс-конференции первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что разлив дизельного топлива в Норильске стал крупнейшим в истории человечества.

"В этом году Норильск. В истории человечества такого количества жидкого топлива еще никогда не вытекало. А мы его ловили в Арктической зоне", - цитирует Чуприяна ТАСС.

Заместитель министра также отметил, что случившееся будет способствовать тому, чтобы подходы к оснащению подразделений специальной техникой были пересмотрены. По словам замглавы МЧС, нужны устройства, способные качать не только воду, но и нефтепродукты.

Авария на одном из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за подвижки фундамента хранилище получило повреждения, из него вытекло в грунт и воду около 21 тысячи тонн топлива. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 миллиардов рублей.

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