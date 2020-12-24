Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов: Детям необходимо новогоднее настроение несмотря на пандемию

Волонтеры порадовали столичных детей перед праздниками

В период пандемии коронавируса особенно важно создать у детей новогоднее настроение, уверен депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Из-за этого сейчас в благотворительных фондах и волонтерских объединениях кипит работа.

Парламентарий заявил, что из-за пандемии и сопутствующих ей ограничений по всему миру отменены массовые новогодние мероприятия. "Тем не менее, новогодняя атмосфера не просто нужна, а необходима, особенно в сложные времена. И в первую очередь, она необходима детям, которые ждут Новый год, волшебство этого праздника, подарки. Поэтому, несмотря на пандемию, праздничные программы благотворительных фондов и волонтерских объединений - в самом разгаре", - отметил Герасимов.

Он рассказал, что и сам принимает участие в подобных мероприятиях. По словам депутата, детство каждого ребенка должно быть счастливым, а потому особенно важно обеспечить всех детей подарками.

"Именно поэтому, как и в прошлом году перед Новым годом, я провел благотворительную акцию в рамках проекта "Крепкая семья" и волонтерского объединения и вручил подарки для самых маленьких представителей малообеспеченных и многодетных семей в Западном округе", - подчеркнул парламентарий.

Детям, которые еще только готовятся к походу в первый класс, подарили портфели, наполненные нужными младшеклассникам принадлежностями. Не обошлось поздравление и без сладостей. "Все ребята, которым я вручал портфели и подарки, - замечательные, очень любознательные, бодрые и веселые, а главное, смелые, задавали мне огромное количество вопросов. Я уверен, что они будут учиться отлично", - резюмировал Герасимов.

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