Песков оценил будущее "Северного потока - 2" в свете новых санкций США

Ограничительные меры со стороны Вашингтона осложняют реализацию проекта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существующие и планируемые санкции Соединенных Штатов против проекта "Северный поток - 2" могут осложнить его реализацию.

"Это способно осложнить осуществление проекта, но вместе с тем все-таки и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Днем ранее агентство Reuters написало со ссылкой на источник в Белом доме, что новый пакет мер против “Северного потока - 2” со стороны США будет готов "в ближайшем будущем". До этого в Кремле неоднократно подчеркивали, что вводимые американцами санкции можно считать разновидностью гибридной войны.

В декабре 2019 года под ограничительные меры Вашингтона попали работающие на строительстве компании, в результате чего прокладка была на некоторое время остановлена. В декабре 2020-го оператор проекта уведомил о продолжении укладки недостроенного участка трубопровода в водах Германии.

"Северный поток - 2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Протяженность трубопровода для российского участка составляет 118 км, для финского 374 км, для шведского 510 км, для датского 147 км, а для немецкого участка - 85 км.

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