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Кабмин удвоил выплаты работающим с COVID-19 в праздники медикам

13:41
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Постановление подготовлено по поручению президента

Врачи и медсестры, работающие в новогодние праздники с пациентами, у которых диагностирован коронавирус, получат повышенную выплату. Премьер-министр России Михаил Мишустин подготовил постановление об удвоении материального поощрения.
Мишустин поручил проверить доступность лекарств для больных с COVID-19

"Президент сообщил о решении удвоить размер специальной выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников. Правительством подготовлено соответствующее постановление", - сообщил Мишустин на заседании кабмина.

Повышенную выплату за работу с пациентами с COVID-19 медики получат в январе, передает ТАСС. Премьер напомнил членам правительства, что вакцинация от коронавируса в праздничные дни останавливаться не будет. Это дополнительная нагрузка для врачей и медсестер, поэтому важно оказать им поддержку, подчеркнул Мишустин.

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