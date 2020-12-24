Патриарх Кирилл: коронавирус толкает людей на тяжкий грех

Люди стали считать молитвы в церкви необязательными

Из-за пандемии коронавируса многие верующие перестали ходить в храмы и пересмотрели свое отношение к традиции общей молитвы в церкви, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель РПЦ отметил, что COVID-19 стал для людей искушением, которое может привести к утрате веры или угрозе впадения в тяжкий грех. Патриарх Кирилл подчеркнул, что люди стали относиться к богослужениям как к чему-то необязательному.

"Серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений и вообще церковной жизни, представление о том, что собираться вместе для молитвенного общения не так уж необходимо, особенно в условиях, когда многолюдные собрания могут представлять повышенную угрозу здоровью, и что в связи с этим соответствующая традиция должна быть пересмотрена", - заявил патриарх.

Он подчеркнул, что пропаганда подобных суждений не имеет успеха. Предстоятель РПЦ рекомендовал верующим, которые переживают за свое здоровье, носить в храмах маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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