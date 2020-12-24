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Московские власти посчитали количество ДТП за уходящий год

13:48
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Погибших на дорогах меньше, чем в 2019-м

За 11 месяцев 2020 года в Москве произошло 7177 дорожных аварий с пострадавшими, что на 13,7% меньше показателей за аналогичный период 2019-го, пишет РБК со ссылкой на заявление столичного Департамента транспорта.

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Уточняется, что всего в этих авариях ранения получили 8111 человек, 327 человек погибли (в прошлом году жертв было 388).

"В этом году в ДТП погибло на 61 человека меньше, чем в прошлом, а количество раненных снизилось на 1522 человека. Нам удалось сохранить эти жизни”, - отметили в Дептрансе. Там добавили, что намерены повышать безопасность движения и в следующем году. Для этого планируется детально разбирать и изучать каждое ДТП в столице, где были пострадавшие. 

"Больше уделим внимания нарушениям и злостным нарушителям правил дорожного движения", - подчеркнули в ведомстве. Как уточнил глава Дептранса Максим Ликсутов, улицы города тщательно проанализируют, чтобы успокоить дорожный трафик, а также организовать новые пешеходные переходы и установить дополнительные светофоры.

Что касается самых аварийных трасс Москвы, таковыми в 2020 году стали МКАД, Варшавское, Калужское и Ленинградское шоссе, а также Кутузовский, Волгоградский и Ленинградский проспекты.

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