В Ереване задержали около 70 участников акции протеста

Столкновения митингующих с силовиками произошли на Площади Республики

Около 70 человек задержаны в Ереване в ходе акции протеста. Об этом сообщают в полиции Армении. В четверг противники премьера Никола Пашиняна снова вышли на массовый митинг на центральной Площади Республики. И окружили здание правительства, передает "ТВ Центр".

Зафиксированы столкновения с силовиками. Сторонники оппозиции требуют отставки главы кабинета - они недовольны заключением соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

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