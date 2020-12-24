В Ереване задержали около 70 участников акции протеста

Столкновения митингующих с силовиками произошли на Площади Республики
Около 70 человек задержаны в Ереване в ходе акции протеста. Об этом сообщают в полиции Армении. В четверг противники премьера Никола Пашиняна снова вышли на массовый митинг на центральной Площади Республики. И окружили здание правительства, передает "ТВ Центр".
Зафиксированы столкновения с силовиками. Сторонники оппозиции требуют отставки главы кабинета - они недовольны заключением соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"