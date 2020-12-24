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Зеленского назначили последним президентом Украины

14:06
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Его деятельность уничтожает институт президентства

Владимир Зеленский своей деятельностью на посту главы государства уничтожает институт президентства на Украине. По мнению депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, Незалежная станет парламентской республикой.
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"Люди скажут: слушайте, не получается у нас с экспериментами как-то, давайте создадим парламентскую республику, установим балансы, пусть договариваются элиты. С президентом что-то не то получилось...", - сказал Гончарнеко в эфире телеканала "Прямой".

По данным последних соцопросов, 42% жителей Украины назвали Зеленского "разочарованием года". А опрос фонда "Демократические инициативы" показал, что около трети украинцев считают своего президента "неудачником года".

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