Зеленского назначили последним президентом Украины

Его деятельность уничтожает институт президентства

Владимир Зеленский своей деятельностью на посту главы государства уничтожает институт президентства на Украине. По мнению депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, Незалежная станет парламентской республикой.

"Люди скажут: слушайте, не получается у нас с экспериментами как-то, давайте создадим парламентскую республику, установим балансы, пусть договариваются элиты. С президентом что-то не то получилось...", - сказал Гончарнеко в эфире телеканала "Прямой".

По данным последних соцопросов, 42% жителей Украины назвали Зеленского "разочарованием года". А опрос фонда "Демократические инициативы" показал, что около трети украинцев считают своего президента "неудачником года".

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