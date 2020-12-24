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Собянин значительно расширил список категорий для вакцинации от коронавируса

14:06
  • четверг
  • 24 декабря 2020

В новогодние праздники пункты вакцинации будут работать

В Москве  с 28 декабря расширится список тех, кто может привиться от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Теперь прививку от COVID-19 смогут сделать работники ЖКХ, общепита, сферы спорта и сотрудники органов правопорядка, в том числе полиции, прокуратуры, судов и других. Кроме того, пройти вакцинацию смогут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

"В новогодние и рождест­венские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", - написал мэр на своем сайте.

Он добавил, что в новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 будут работать. 

Первыми возможность вакцинироваться получили работники здравоохранения, образования и социальной сферы. Затем к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг. С 21 декабря запись на прививку от коронавируса стала доступна для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. 

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