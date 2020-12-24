Собянин значительно расширил список категорий для вакцинации от коронавируса

В новогодние праздники пункты вакцинации будут работать

В Москве с 28 декабря расширится список тех, кто может привиться от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь прививку от COVID-19 смогут сделать работники ЖКХ, общепита, сферы спорта и сотрудники органов правопорядка, в том числе полиции, прокуратуры, судов и других. Кроме того, пройти вакцинацию смогут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

"В новогодние и рождест­венские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", - написал мэр на своем сайте.

Он добавил, что в новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 будут работать.

Первыми возможность вакцинироваться получили работники здравоохранения, образования и социальной сферы. Затем к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг. С 21 декабря запись на прививку от коронавируса стала доступна для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"