Глава Минпромторга назвал сроки масштабного производства вакцины от COVID-19

К июлю 2021 года в гражданский оборот будет выпущено около 30 миллионов доз

До конца 2020 года произведут более 2,5 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" от Национального исследовательского центра имени Гамалеи, а к весне 2021-го количество выпущенного препарата станет постепенно увеличиваться. В итоге к июлю 2021 года в гражданский оборот будет выпущено около 30 миллионов доз, приводит РБК слова министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

"На днях Biocad получил подтверждение по внесению контрактной площадки в регистрационное удостоверение для производства вакцины. В ближайшее время "Р-Фарм" и "Биннофарм" будут увеличивать объемы за счет внедрения дополнительного технологического оборудования. И сам Институт Гамалеи тоже сейчас уже монтирует дополнительное оборудование", - отметил глава Минпромторга.

Массовая вакцинация стартовала в России в начале декабря. Как заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко, к середине месяца вакцину доставили во все регионы. Всего от коронавируса планируют привить 60% взрослого населения страны, и, по оценкам профильных ведомств, производственные мощности в состоянии покрыть эту потребность. "Спутник V" также производится в Бразилии, Индии, Китае и Южной Корее.

Мантуров заключил, что некоторые страны играют в геополитику, устраивая борьбу за собственные интересы на рынке вакцин. Это, по мнению министра, существенно осложняет процесс выхода из пандемии.

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