Избивший Прилучного бизнесмен рассказал свою версию событий

По словам Владимира Семенова, драку спровоцировал нетрезвый актер

Бизнесмен, с которым подрался Павел Прилучный, рассказал свою версию произошедшего. По словам 34-летнего Владимира Семенова, актер был нетрезв и сам спровоцировал драку.

Семенов заявил, что Прилучный пришел в его клуб в нерабочее время в сопровождении двух мужчин, на тот момент актер уже был нетрезв.

"Около 5-6 часов утра мне позвонил мой знакомый, и сказал, что он вместе с Павлом Прилучным и еще каким-то мужчиной хотят заехать ко мне в клуб. Я ответил, что клуб не работает, но если они хотят, то пусть приезжают. Приблизительно в 6 часов 30 минут, может немного позже, они приехали ко мне в заведение. Им открыли входную дверь, зашли трое мужчин. Одним из них был Прилучный, он мне известен только как актер, видел я его в тот день впервые. Второго я знал ранее и находился с ним в приятельских отношениях, третий мужчина мне не известен, представлялся он мне или нет, не помню", - вспомнил Семенов.

Сначала все было мирно, но затем артисту не понравились работающие в заведении камеры видеонаблюдения. После отказа их выключить нетрезвый актер решил покинуть клуб и отправился в зал для единоборств, расположенный этажом выше.

"Павел отрицательно ответил на мое предложение спарринга в перчатках, сказав что-то вроде "нет, давай как на улице", имея в виду, как я понял, уличную драку. Я ответил, что не буду с ним драться. Тогда Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приемы. Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы", - сказал предприниматель.

По словам Семенова, один из ударов актера задел его по плечу, после чего мужчина, защищаясь, ударил Прилучного в ответ, передает МК.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, о котором предприниматель узнал из СМИ. "Мне никто не звонил и не писал. Вчера я сам приехал в полицию и написал явку с повинной — и меня допросили в качестве подозреваемого", - добавил бизнесмен.

Как сообщали СМИ в ноябре, Прилучный в результате конфликта в одном из клубов Калининграда получил перелом основания черепа. Актер приехал в Москву, где и обратился в больницу – заявив, что упал и ударился головой. Павел проходил лечение в городской клинической больнице имени Пирогова.

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